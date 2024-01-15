Артем Голобородько: "Нужен удобный механизм перевода денег благотворительным фондам" 

В Молдове нужно разработать удобный механизм перевода денег благотворительным фондам. В частности, можно предусмотреть возможность перевода средств любым гражданином со своего мобильного телефона на такой же мобильный телефон, привязанный к счёту фонда.
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