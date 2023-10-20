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Гуубаты: слоеные пирожки с адыгейским сыром

Гуубаты: слоеные пирожки с адыгейским сыром

Делимся рецептом приготовления быстрых, красивых и румяных слоеных пирожков из национальной адыгской кухни.

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