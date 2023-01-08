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Максим Маринин: «Катание Трусовой — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят. Но чтобы побеждать, спортсмен должен быть предсказуем и управляем»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о том, почему Александра Трусова не смогла победить на крупных турнирах.

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