ВКС России увеличили свое господство в воздухе над ВСУ

За период с 1 по 28 октября россияне уничтожили своими ЗУР ПВО и АСП ВКС 31 самолет (20 истребителей МиГ-29, 8 штурмовиков Су-25,1 бомбардировщик Су-24, 2 учебно-боевых Л-39) и 3 многоцелевых вертолета Ми-8 ВСУ.
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