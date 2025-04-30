Снег и дождь в Москве: половина месячной нормы осадков за два дня мая

В Москве 2 мая ожидается снег с дождем, предупреждает метеоролог Евгений Тишковец из центра "Фобос". За двое суток выпадет почти половина месячной нормы осадков, что предвещает прохладный и влажный май для большей части Русской равнины.
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