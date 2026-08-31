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Царьград

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SHOT: Русские на 30% чаще ищут поддержку психологов в конце лета

SHOT: Русские на 30% чаще ищут поддержку психологов в конце лета

В конце лета русские на 30% чаще обращаются к психологам из-за панических атак. Эксперты связывают это с изменением ритма жизни и приближением сентябрьских обязанностей.

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