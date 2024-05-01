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Михаил Игнатов: «За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. Мы стараемся писать историю, будем стараться лучше»

– Почему стоит болеть за «Спартак»? – За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.

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