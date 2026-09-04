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Несекретные материалы

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«Втравили в непонятное»: военкор объяснил участившиеся «российские диверсии» в Европе

«Втравили в непонятное»: военкор объяснил участившиеся «российские диверсии» в Европе

В Мюнхене забросали коктейлями Молотова оборонное предприятие Rohde & Schwarz, которое занимается производством систем РЛО, РЭБ, РЭР и аэрокосмической связью.

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Профиль пользователя Александр Переверзев
Александр Переверзевизменено

Европа взяла курс на войну с Россией, сейчас им следует. Все её подвыподверты направлены на мозг не только своего насаления, но и на мировое сообщество. Европа будет называть себя цивилизацией (на деле колональная). Она не будет рассказывать всему миру, как её фашисты выкачиали кровь из маленьких детей в лагере "Саласпислс".                                                                                                                      Концла́герь «Са́ласпилс» (концла́герь «Куртенго́ф»; нем. Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils, также Lager Kurtenhof) — концентрационный лагерь, созданный во время Второй мировой войны (1939—1945) на оккупированной нацистской Германией территории Латвии. Существовал в 18 километрах от города Риги рядом с городом Саласпилс с октября 1941 года до конца лета 1944 года.

Известность лагерь получил из-за содержания в нём малолетних узников, которых затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали.