В Мюнхене забросали коктейлями Молотова оборонное предприятие Rohde & Schwarz, которое занимается производством систем РЛО, РЭБ, РЭР и аэрокосмической связью.
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Европа взяла курс на войну с Россией, сейчас им следует. Все её подвыподверты направлены на мозг не только своего насаления, но и на мировое сообщество. Европа будет называть себя цивилизацией (на деле колональная). Она не будет рассказывать всему миру, как её фашисты выкачиали кровь из маленьких детей в лагере "Саласпислс". Концла́герь «Са́ласпилс» (концла́герь «Куртенго́ф»; нем. Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils, также Lager Kurtenhof) — концентрационный лагерь, созданный во время Второй мировой войны (1939—1945) на оккупированной нацистской Германией территории Латвии. Существовал в 18 километрах от города Риги рядом с городом Саласпилс с октября 1941 года до конца лета 1944 года.
Известность лагерь получил из-за содержания в нём малолетних узников, которых затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали.
Гори там оно всё, синим пламенем!
Да сами предприниматели жгут заводы: там ничего нет, но говорят, что вложили миллионы.
Проще - Кассам пустить, из ближайшей посадки: Паутина-2..