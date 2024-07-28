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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польский телеканал TVP отстранил от работы комментатора из-за высказываний на церемонии открытия Олимпийских игр

Во время открытия Олимпийских игр-2024 в Париже прозвучала песня Джона Леннона Imagine.  «Мир без неба, народов и религий.

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