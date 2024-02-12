Самара и Марс: жители Приангарья дали детям необычные имена в 2023 году

Жители Иркутской области продолжают креативить при выборе имен для своих детей. Как сообщили в службе ЗАГС, в 2023 году жители региона называли мальчиков такими именами, как Марс, Бронислав, Ярополк, Весемир, Рома, Владлен, Сафрон, Герасим, Ратимир, Иларион, Прокопия, Космос, Петр, Ларион, Пантелей, Никонор, Панкрат, Никон, Остап.
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