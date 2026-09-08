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Моуринью про 2:1 с «Интером»: «Безумный матч, мог закончиться 7:6. Куртуа много выручал «Реал», но сколько голов мы сами не забили в контратаках?»

Жозе Моуринью остался доволен встречей «Реала» с « Интером » (2:1) в Лиге чемпионов. «Предпочитаю сказать, что это был безумный матч.

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