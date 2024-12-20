Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».

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Лариса Державина
&quot;Что имеем не храним, потерявши -плачем..&quot;
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