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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров сделал шатаут в дебютной игре за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ и стал 1-й звездой

«Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе», обыграл «Онтарио Рейн» (5:0). Российский вратарь отразил все 22 броска «Онтарио» и сделал шатаут.

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