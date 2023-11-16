Доля вредных веществ выросла в читинском воздухе

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации аммиака в 1,4 раза, оксида азота в 1,2 раза и диоксида азота в 1,1 раз.