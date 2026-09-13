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Важнейшие битвы в борьбе за титул и прописку в КПЛ. Аналитика Olimpbet на матчи чемпионата Казахстана «Кайрат» – «Тобыл» и «Ертис» – «Окжетпес»

Казахстан. Премьер-лига. 26-й тур. «Кайрат» (Алматы) – «Тобыл» (Костанай). 13 сентября, 19:00 (время Астаны).

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