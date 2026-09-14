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ТАСС

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Первые два избирательных участка в ЛНР назвали в честь героев спецоперации

Первые два избирательных участка в ЛНР назвали в честь героев спецоперации

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Первые два избирательных участка в Луганске Луганской Народной Республики назвали в честь героев специальной военной операции, погибших во время несения службы.

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