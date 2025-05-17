Александр Стояногло: "Это признание и соучастие, зафиксированное документально"

Прошло два месяца с тех пор как из неофициальных источников стало известно, что в Молдове тихо отпустили на свободу криминальных авторитетов, осуждённых на пожизненное заключение за особо тяжкие преступления, но за этим не последовало ничего: ни списка, ни имён, ни отчёта, ни внятной реакции от государственных институтов.
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