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Почему не сбылись ожидания Гегемона по поводу управления​ всем миром

Почему не сбылись ожидания Гегемона по поводу управления​ всем миром

Мир оказался не настолько управляемым для Гегемона, хотя изначально​ отстраивался им с помощью глобализационных долларовых и информационно-технологических средств (Интернета).

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