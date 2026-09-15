Минимум солнечной активности ожидается к 2030 году

К 2030 году ожидается очередной минимум солнечной активности, после которого на несколько лет может стать меньше магнитных бурь.
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