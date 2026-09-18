Избиратель в костюме космонавта пришел на участок в Звездном Городке

Мужчина в костюме космонавта пришел на избирательный участок в Звездном Городке Московской области. Об этом 18 сентября рассказали в Мособлизбиркоме.
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