ВЦИОМ: Уровень поддержки россиянами решения о начале СВО растет

Большинство опрошенных уверены, что целью спецоперации является защита своей страны. Россияне в подавляющем большинстве (68%) поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.
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