Рост ставок по вкладам: как сохранить сбережения в 2024

Возможно жить на доходы от депозита, но размер такого вложения определяется главным образом двумя факторами: уровнем затрат (домашнего бюджета) и ставками по вкладам, прокомментировал аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.
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