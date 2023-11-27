Тульский бизнес-защитник и Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области заключили соглашение о взаимодействии

23 ноября 2023 в Туле прошла деловая встреча, посвященная подписанию соглашения о взаимодействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина и Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области в лице руководителя – Виктора Грибко.