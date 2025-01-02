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Молдавия готовится к энергокризису после 8 января 2025 года

Молдавия готовится к энергокризису после 8 января 2025 года

В энергетической сфере Молдавии предприятия пока успешно справляются с нехваткой ресурсов, но впереди ожидаются трудности, которые могут возникнуть после 8 января, как сообщил Александр Слусарь из организации Energocom, представляющий гражданское общество.

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