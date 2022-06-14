Премьер Италии: Средиземноморский газ может снизить зависимость ЕС от РФ

Поставки природного газа из восточного Средиземноморья могут помочь снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время совместной пресс-конференции с израильским коллегой Нафтали Беннетом.
Поставки природного газа из восточного Средиземноморья могут помочь снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги во время совместной пресс-конференции с израильским коллегой Нафтали Беннетом.
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