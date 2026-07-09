В Республике Алтай за июнь отдохнуло более 16 тысяч детей

25 мая в Республике Алтай началась летняя оздоровительная кампания. Всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости уже охватили 16,1 тысячи местных детей и 812 ребят из других регионов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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