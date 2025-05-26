Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными Командир украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Денис Прокопенко заявил, что недоволен итогами масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.
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