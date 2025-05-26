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Славянская доктрина

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Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными

Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными

Командир батальона «Азов» сделал неожиданное заявление после обмена пленными Командир украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Денис Прокопенко заявил, что недоволен итогами масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Прекрасно,всё шарики на сегодня поражены, напёрстки получают новое задание.С нетерпением ждём новых известий❗👁️✍️🪓😇🎷🙏
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13 час.
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