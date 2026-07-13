Россияне назвали главные гастрономические города страны

Казань стала главным гастрономическим городом России по версии самих путешественников. Это показало совместное исследование СДЭК и сервиса OneTwoTrip, посвящённое тому, какую роль играет еда при планировании поездки.
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