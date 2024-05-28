Путин указал на важность союзнического взаимодействия с Азербайджаном

Москва придает большое значение союзническому взаимодействию с Баку. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики, опубликованному 28 мая на сайте Кремля.
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