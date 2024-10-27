Поясню на примере. Вот это, на фото, это вообще кто? С точки зрения слепого законодательства это просто какието два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ.
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Поясню на примере. Вот это, на фото, это вообще кто? С точки зрения слепого законодательства это просто какието два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ.
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