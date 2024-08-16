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В Турции заявили что США проигрывают на Украине

В Турции заявили что США проигрывают на Украине

США проигрывают на Украине, от этого продолжающееся давление Штатов на весь мир, в частности на Турцию, не работает и не приносит Вашингтону желаемого результата, считает зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

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