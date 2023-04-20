Орлов сделал передачу во 2-м матче подряд, у него 25 очков в плей-офф НХЛ за карьеру

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (3:6, 1-1). Защитник «Бостона» отдал результативный пас во второй игре первого раунда Кубка Стэнли подряд.
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