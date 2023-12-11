Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год

Началась разработка плана по восстановлению Мариуполя на 2024 год, в этом году работы выполняются по графику - 90% жилых домов уже обеспечены теплом, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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