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Zero Hedge

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Three-Quarters Of Refugee-Linked Households In Vienna Rely On Taxpayer Handouts

Three-Quarters Of Refugee-Linked Households In Vienna Rely On Taxpayer Handouts

Three-Quarters Of Refugee-Linked Households In Vienna Rely On Taxpayer Handouts Via Remix News, Three-quarters of households in Vienna connected to migrants from popular asylum-origin countries are unable to support themselves without government benefits, according to figures analyzed by Statistics Austria.

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