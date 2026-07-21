Three-Quarters Of Refugee-Linked Households In Vienna Rely On Taxpayer Handouts Via Remix News, Three-quarters of households in Vienna connected to migrants from popular asylum-origin countries are unable to support themselves without government benefits, according to figures analyzed by Statistics Austria.
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