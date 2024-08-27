БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арабский спецназ и иранские стражи революции уже давно не слабее израильского «Сайерет Маткаль»

Арабский спецназ и иранские стражи революции уже давно не слабее израильского «Сайерет Маткаль»

Арабский спецназ и иранские стражи революции уже давно не слабее израильского «Сайерет Маткаль» В предыдущем очерке мы писали о причинах того, что израильский спецназ «Сайерет Маткаль» стал в последнее время делать ошибку за ошибкой (Почему так измельчал «Сайерет Маткаль»).

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