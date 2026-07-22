Организаторы фестиваля «Евразия.DOC» подвели итоги заявочной кампании

Завершился прием заявок на X Международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». Организаторы подвели промежуточные итоги кампании: на участие в основной и молодежной конкурсных программах поступило 413 заявок из 17 государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии