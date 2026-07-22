Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Организаторы фестиваля «Евразия.DOC» подвели итоги заявочной кампании

Организаторы фестиваля «Евразия.DOC» подвели итоги заявочной кампании

Завершился прием заявок на X Международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». Организаторы подвели промежуточные итоги кампании: на участие в основной и молодежной конкурсных программах поступило 413 заявок из 17 государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии