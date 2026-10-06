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Мировое обозрение

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Армии Израиля приказали готовиться к наступлению на Западном берегу

Армии Израиля приказали готовиться к наступлению на Западном берегу

Главное в тезисах: Приказ на подготовку: Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к полномасштабной операции на Западном берегу реки Иордан.

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