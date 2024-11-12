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DikGAZETE: Трамп не простит Зеленскому его связей с семьей Байдена

DikGAZETE: Трамп не простит Зеленскому его связей с семьей Байдена

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей нынешнего американского президента Джо Байдена.

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