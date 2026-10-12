Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом всех времен

Ранее Федерация футбола Португалии временно отстранила нападающего от выступлений за национальную сборную Форвард саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя величайшим футболистом всех времен.
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