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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом всех времен

Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом всех времен

Ранее Федерация футбола Португалии временно отстранила нападающего от выступлений за национальную сборную Форвард саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя величайшим футболистом всех времен.

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