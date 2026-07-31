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Татар-информ

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Каждый пятый клещ, снятый с жителя РТ, был инфицирован боррелиями

Каждый пятый клещ, снятый с жителя РТ, был инфицирован боррелиями

В Татарстане почти 20% клещей, которых сняли с людей, были инфицированы боррелиями. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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