Каждый пятый клещ, снятый с жителя РТ, был инфицирован боррелиями

В Татарстане почти 20% клещей, которых сняли с людей, были инфицированы боррелиями. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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