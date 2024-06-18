Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов: какие подарки дари Лепс 18-летней невесте

Народный артист РФ Григорий Лепс влюбился в 18-летнюю красавицу и потерял голову. Разница в возрасте в 40 с лишним лет его не смущает, недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца.
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