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Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов: какие подарки дари Лепс 18-летней невесте

Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов: какие подарки дари Лепс 18-летней невесте

Народный артист РФ Григорий Лепс влюбился в 18-летнюю красавицу и потерял голову. Разница в возрасте в 40 с лишним лет его не смущает, недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Это какой то пидафилизм🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬
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14 час.
Марат
какой то зашквар блять ...🤮🤮🤮
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9 час.

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