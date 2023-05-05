Слово и дело

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Наталья Фриске призналась в желании родить второго ребенка

Наталья Фриске призналась в желании родить второго ребенка

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья, которая начала активно вести соцсети после трагедии в семье, ответила подписчикам на вопросы о планах на будущее.

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