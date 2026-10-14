Чаллы шәһәренең «Ак мәчет» мәдрәсәсендә ел саен үткәрелә торган Саматов укулары узды. Конференция күренекле мөселман дин эшлеклесе, Татарстанның беренче казые Габделхак хәзрәт Саматовның (1930-2009) тууына 96 ел тулуга багышлап үткәрелде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым