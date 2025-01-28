Лицом в снег: депутата-директора бани задержали в Челябинской области

Пока его подозревают в одном преступлении. Но идёт проверка… Скрутили депутата Собрания депутатов города Троицка Валерия Спиридонова, который также является директором МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат".
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