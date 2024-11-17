Генерал Шамхани: Иран требует от США $1 трлн компенсации за введенные санкции

Иран требует от Соединенных Штатов $1 трлн компенсации за санкции, введенные в отношении Тегерана. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани, информирует ТАСС.
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