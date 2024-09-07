Уголовное дело возбудили в отношении певицы Монеточки*

Расследование дело в отношении Елизаветы Гырдымовой* находится на контроле в прокуратуре.Уголовное дело возбуждено в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* за нарушение закона об иностранных агентах (ч.
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