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Уголовное дело возбудили в отношении певицы Монеточки*

Уголовное дело возбудили в отношении певицы Монеточки*

Расследование дело в отношении Елизаветы Гырдымовой* находится на контроле в прокуратуре.Уголовное дело возбуждено в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* за нарушение закона об иностранных агентах (ч.

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