Максим Топилин: Без проверок бизнеса экономика развивается лучше

Вместо одного дистрибьютора, который порой завышал цены на 30-40 процентов, появится гораздо больше игроков, и цены не только на товары повседневного спроса, но и автомобили не повысятся, даже если санкционное давление на Россию продолжится.
Вместо одного дистрибьютора, который порой завышал цены на 30-40 процентов, появится гораздо больше игроков, и цены не только на товары повседневного спроса, но и автомобили не повысятся, даже если санкционное давление на Россию продолжится.
Свежие комментарии