Парламентская газета

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Максим Топилин: Без проверок бизнеса экономика развивается лучше

Максим Топилин: Без проверок бизнеса экономика развивается лучше

Вместо одного дистрибьютора, который порой завышал цены на 30-40 процентов, появится гораздо больше игроков, и цены не только на товары повседневного спроса, но и автомобили не повысятся, даже если санкционное давление на Россию продолжится.

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