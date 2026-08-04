Почему снижение ключевой ставки не сделает кредиты доступнее: уроки дефицита из СССР и реальность денежного рынка

Неожиданный парадокс: когда деньги официально дешевеют, но исчезают из оборота Долгое время я жила с иллюзией, присущей, кажется, большинству: если Центробанк опускает ключевую ставку, кредиты автоматически становятся доступнее, а экономика получает живительный денежный импульс.
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