Почему снижение ключевой ставки не сделает кредиты доступнее: уроки дефицита из СССР и реальность денежного рынка

Неожиданный парадокс: когда деньги официально дешевеют, но исчезают из оборота Долгое время я жила с иллюзией, присущей, кажется, большинству: если Центробанк опускает ключевую ставку, кредиты автоматически становятся доступнее, а экономика получает живительный денежный импульс.