Вот история
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот история

117 подписчиков

Почему снижение ключевой ставки не сделает кредиты доступнее: уроки дефицита из СССР и реальность денежного рынка

Почему снижение ключевой ставки не сделает кредиты доступнее: уроки дефицита из СССР и реальность денежного рынка

Неожиданный парадокс: когда деньги официально дешевеют, но исчезают из оборота Долгое время я жила с иллюзией, присущей, кажется, большинству: если Центробанк опускает ключевую ставку, кредиты автоматически становятся доступнее, а экономика получает живительный денежный импульс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии