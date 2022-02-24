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Александр Ходаковский: ситуация на направлении Мариуполя развивается в нашу пользу

Александр Ходаковский: ситуация на направлении Мариуполя развивается в нашу пользу

Основные трудности связаны с преодолением инженерных средств — времени они даром не теряли. Минные поля не привязаны только к передней линии, но в изобилии понаделаны и во внутренних районах — при продвижении они представляют серьёзную проблему.

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