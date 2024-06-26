Судья одобрила сделку Ассанжа с правительством США, он признан виновным

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с правительством США, он признан виновным в шпионаже.
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